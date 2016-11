TNT-Serie 17:55 bis 18:45 Krimiserie The Closer Ein mörderischer Plan USA 2005 16:9 Merken Brenda untersucht den Tod eines Teenagers, der als Zeuge in einem Prozess geladen war. Der Junge wollte aussagen, dass der Mann, der angeblich ein koreanisches Pärchen getötet hat, unschuldig sei. Doch einige unerwartete Wendungen in dem Fall lassen Brenda daran zweifeln, ob der Junge die Wahrheit gesagt hätte. Popes Exfrau macht indes die Geschichte zwischen Brenda und Pope auf dem Revier publik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) Tony Denison (Andy Flynn) J.K. Simmons (Will Pope) Corey Reynolds (David Gabriel) Jon Tenney (Fritz Howard) Robert Gossett (Captain Taylor) G.W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Originaltitel: The Closer Regie: Charles Haid Drehbuch: James Duff, Wendy West Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12