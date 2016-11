TNT-Serie 14:55 bis 15:40 Serien Revenge Bündnis USA 2014 16:9 Merken Als Luke, ein ehemaliger Angestellter von Grayson Global, in die Stadt zurückkehrt, ist Emily sofort in Alarmbereitschaft. Damit verstärkt sie Victorias Eindruck, dass sie David Clarke rächen will. Aiden findet indes Oscar Chapman und erfährt, dass sein Vater von Patrick verleumdet und getötet wurde. Conrad arbeitet derweil weiterhin gegen Pascal und versucht, Aiden auf seine Seite zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Emily VanCamp (Emily Thorne) Gabriel Mann (Nolan Ross) Henry Czerny (Conrad Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Barry Sloane (Aiden Mathis) Originaltitel: Revenge Regie: Jennifer Wilkinson Drehbuch: Ted Sullivan Kamera: Cynthia Pusheck