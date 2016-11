TNT Film 20:15 bis 22:25 Thriller Kap der Angst USA 1991 16:9 20 40 60 80 100 Merken 14 Jahre sitzt Max Cady (Robert De Niro) im Gefängnis, weil er eine 16-Jährige brutal vergewaltigt hat. Jetzt ist er wieder frei. Ihm steht der Sinn nach Rache. Während der Haft ist es Max Cady klar geworden, dass sein Verteidiger Sam Bowden (Nick Nolte) im Prozess Entlastungsmaterial zurückgehalten hat; Bowden hat nicht alles getan, um die Strafe zu mildern oder gar abzuwenden. Max Cady fordert auf seine Weise Genugtuung. Seinen Körper hat er plakativ mit Motiven und Rachezitaten aus dem Alten Testament tätowieren lassen. Wie ein Raubtier, immer auf der Lauer, umkreist er Haus und Familie des Anwalts. Mit satanischer List zerstört der geistesgestörte Cady die Harmonie der Familie Bowden, und mit infamer Lust fällt er vergewaltigend über eine Kollegin des Anwalts her, die mit Sam Bowden ein verschwiegenes Verhältnis pflegt. Als Max Cady in Bowdens Haus eindringt und zu morden beginnt, greift dieser zur Notwehr. Die Zusammenarbeit von Martin Scorsese und Robert De Niro ist für die Filmgeschichte ein Glücksfall: Kein Regisseur konnte den grandiosen De Niro bisher so an die Grenzen treiben wie Scorsese. Acht Mal waren die beiden schon auf dem gleichen Set, angefangen bei "Mean Street". Der Zusammenarbeit sind Filmklassiker wie "Taxi Driver", "Raging Bull" und "Good Fellas" zu verdanken - und schliesslich auch "Cape Fear", in dem De Niro, wie auch schon in "Taxi Driver", mit ungeheurer Intensität den Bösewicht spielt. Scorsese hat aus dem Remake des gleichnamigen Filmklassiker von 1962 einen genialen Hybrid aus konventionellem Horrorkino und psychologischem Drama gemacht. Der Film, von Kameramann Freddie Francis stimmungsvoll in Szene gesetzt, wird zum kritischen Zeitbild. Ein pikantes Detail: Gregory Peck und Robert Mitchum, die Hauptdarsteller des Originals, treten hier in Nebenrollen auf. In der Scorsese-Version sind als Gegenspieler von Robert De Niro Nick Nolte, Jessica Lange und Juliette Lewis zu sehen; Letztere gab hier ihr eindrucksvolles Schauspieldebüt und heimste dafür auch gleich eine Oscarnomination ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert De Niro (Max Cady) Nick Nolte (Sam Bowden) Jessica Lange (Leigh Bowden) Juliette Lewis (Danielle Bowden) Joe Don Baker (Claude Kersek) Robert Mitchum (Lt. Elgart) Gregory Peck (Lee Heller) Originaltitel: Cape Fear Regie: Martin Scorsese Drehbuch: Wesley Strick Kamera: Freddie Francis Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 16