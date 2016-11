ARD alpha 15:00 bis 16:00 Magazin Planet Wissen Unsere Haut - Spiegel der Seele D 2016 2016-11-28 22:00 16:9 Live TV Merken Atmen, riechen, fühlen, schwitzen - all das kann unsere Haut. Sie ist unser größtes Organ und ein Meisterwerk der Natur. Sie sendet, empfängt und hält stetig Verbindung zur Außenwelt. "Beim Sex ist unsere Haut wichtiger als unser Hirn" sagt Yael Adler. Die Dermatologin und Buchautorin entführt in die spannende Welt unserer Hautlandschaft. Was steckt hinter dem Versprechen von porentiefer Reinheit und reduzierter Faltentiefe? Yael Adler räumt auf mit Werbemythen und Pflegemissverständnissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Gäste: Gäste: Yael Adler (Dermatologin und Buchautorin) Originaltitel: Planet Wissen