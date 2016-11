3sat 02:55 bis 03:40 Musik Crossroads Monophonics D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Seit 2005 arbeiten die Monophonics an der Verfeinerung ihres psychedelischen Soul. Laut Al Bell, Produzent und Eigner des legendären Stax-Labels "eine der besten Live Soul-Bands". Die Kalifornier begeben sich neben dem Northern Soul auch in andere Gefilde, über die andere die Nase rümpfen: Doo-Wop, Rock'n'Roll, Psych-Pop oder auch opulente Italowestern-Filmmusik haben Platz in ihrem Klangkosmos, in dem es im besten Sinne funky zugeht. Zwei Mal pro Jahr präsentiert der WDR-"Rockpalast" in der "Harmonie" in Bonn-Endenich das Crossroads-Festival. Vom 26. bis 29. Oktober 2016 ist es wieder so weit: In angenehmer Club-Atmosphäre werden vier Tage lang internationale Acts präsentiert. Eine spannende Mischung aus verlässlichen Größen und interessanten Newcomern, die das weite Feld der Rockmusik in all ihren Facetten abbildet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Crossroads

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 375 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 175 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 105 Min. Hart aber fair

Diskussion

Das Erste 02:10 bis 03:25

Seit 65 Min.