3sat 22:25 bis 23:59 Dokumentation Zu Ende Leben CH 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Tom ist Anfang 50, hat einen Gehirntumor und beschlossen, trotz oder gerade wegen dieser Diagnose das Leben bis zuletzt auszukosten. Der angekündigte Tod zieht Tom nicht hinunter, sondern bringt frischen Wind in sein Leben und lässt ihn aufblühen. Die Verwirklichung seiner Träume kann nicht mehr aufgeschoben werden. Hier und jetzt wird gelebt. Es ist leicht, das Leben zu verplanen - um den Tod zu verdrängen. Während Konsum und Rastlosigkeit in der Gesellschaft überhandnehmen, wird die Auseinandersetzung mit Verlust und Trauer zunehmend gemieden. Die Regisseurin und Autorin Rebecca Panian hat Tom und die Menschen in seinem Umfeld über mehrere Monate begleitet. Zudem hat sie Schweizer Persönlichkeiten aus verschiedenen Generationen für Statements zum Thema Tod vor die Kamera gebeten. Entstanden ist ein überraschend optimistisches Werk, das aufzeigt, wie eine Krankheit zur Energiequelle werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francesca Bosshard-Fasani (Herself) M. Brunner (Herself) Dimitri (Himself) Originaltitel: Zu Ende leben Regie: Rebecca Panian Drehbuch: Rebecca Panian, Elena Ibello Kamera: Markus Adam, Stefan Dux, Aladin Hasic, Rebecca Panian Musik: Roman Lerch, Vincent Isler