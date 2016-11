3sat 20:15 bis 21:00 Dokumentation Welt der Winde Santa-Ana-Winde - Der Feuer-Atem Kaliforniens D 2014 2016-11-29 01:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Santa-Ana-Wind kommt aus der Mojave-Wüste und bricht heiß und zerstörerisch über die Küste Südkaliforniens herein. Er kann Großbrände anfachen, aber auch die Windturbinen antreiben. Der Wind lässt Kalifornien in Sachen Windenergie ganz vorne mitspielen. Auf der Suche nach seinen Geheimnissen kommen Menschen zu Wort, deren Leben und Schicksale ganz unmittelbar mit diesem einzigartigen Naturschauspiel zu tun haben. Der Schauspieler James Lashly erzählt von der Faszination dieses unberechenbaren Windes für Hollywood Drehbuchautoren. Er selbst ist hin- und hergerissen von diesem ganz speziellen Wind, der die Menschen zuweilen das seelische Gleichgewicht verlieren lässt. "Liebende, die sich umbringen, schreiben es dem Wind zu". Es ist unmöglich, sich an die Santa Anas zu gewöhnen. Sie kommen immer überraschend und immer schwingt die Angst vor großen Feuersbrünsten mit. Die Feuerwehr von Ventura County hat jede Menge Erfahrung mit den zerstörerischen Dimensionen des Windes. Kein Jahr ohne Großbrände. Zu erleben sind gut ausgerüstete und tapfere Fire Fighter, die ihr Bestes tun, aber zumeist doch nicht verhindern können, dass ganze Häuser-Viertel von den Flammen verschlungen werden. Ein Konflikt zwischen Mensch und Natur, der sich verschärft hat, besonders dadurch, dass Häuser immer weiter in die brandgefährdeten Lagen hinein gebaut werden. Mike Messier in Tehachapi hingegen profitiert von den heftigen Santa Ana Winden, die Tausende von Windturbinen antreiben, ihm und vielen anderen einen guten Job ermöglichen und seinen Heimatort wohlhabend gemacht haben. Und auch Willy Dydo, ein Meister des Hang-Gliding in Santa Barbara, liebt den Wind und profitiert wie alle Outdoor-Sportler vom blauen Himmel Kaliforniens, den die Santa Anas mit sich bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Welt der Winde