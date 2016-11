Motorvision.TV 22:40 bis 02:55 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Folds of Honor 500, Atlanta USA 2016 Stereo 16:9 Merken Das zweite Rennen der NASCAR Sprint Cup Saison 2016 in voller Länge mit deutschem Expertenkommentar in der Wiederholung. Für NASCAR Champ Kyle Busch /18 hätte es ein schöner Saisinauftakt werden können, doch seine schnellste Zeit in der Qualifikation wurde ihm wegen technischer Unregelmässigkeiten am Fahrzeug aberkannt. Bruder Kurt Busch /41 startete darum zusammen mit Jamie McMurray /1 aus der ersten Reihe auf dem 1,5 Meilen Oval in Atlanta. 325 Runden sind beim Folds of Honor QuickTrip 500 bei besten Bedingungen zu fahren. Sendung in 2-Kanalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series