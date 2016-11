Motorvision.TV 17:45 bis 18:15 Magazin Biker Lifestyle 2016 Stereo 16:9 Merken 20 Jahre Bike and Music Weekend des Knight Riders MC. Der ideale Platz dafür ist der Autohof Strohofer, genau neben der A3 bei Geiselwind gelegen. Der Film zeigt die Highlights von Deutschlands größten und spektakulärsten Bikerfestival. Bereits am Donnerstag spielen in der Eventhalle die Leningrad Cowboys und am Freitag die Queen of Metalrock Doro. ExklusiveInterviews inbegriffen. Über 15 Musikacts waren insgesamt am Start. Am Start waren natürlich auch die Dragster - und Stuntshows. So nah an bis zu 4000 PS starken Autos ist man nur in Geiselwind. Höhepunkte sind LKW Drifts, Jetdragster und Feuer Burn Outs. Unter anderem sind unsere Kamera In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle