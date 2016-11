Spiegel TV Wissen 05:40 bis 06:25 Dokumentation Fahrt ins Risiko Kurvenstraße auf den Philippinen D 2014 Merken In der Regenzeit gleicht der Halsema Highway einer dunstigen Waschküche. Nebel legt sich über den Regenwald und vom Fahrersitz aus sieht man nichts als die grauen, schwangeren Wolken. Der schwindelerregende Abhang ist oft nur eine handbreit entfernt. Wenn dann die sintflutartigen Regenfälle dazukommen, lösen sich die Erdmassen und Teile der Straße rutschen haltlos in die Tiefe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fahrt ins Risiko Regie: Kristian Kähler Kamera: Reiner Bauer Musik: Sonia Petkova