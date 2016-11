Junior 17:55 bis 18:20 Trickserie Heidi Folge: 33 Clara kommt, aber nicht allein F, AUS, D, B 2013-2015 Stereo 16:9 Merken Clara kommt zu Besuch ins Dörfli und wird den ganzen Sommer bei Heidi bleiben. Aber Fräulein Rottenmeier macht es den Mädchen und Großvater nicht leicht. Schon am ersten Tag beschwert sie sich über die ländliche Lebensweise und weigert sich in die Almhütte zu ziehen. Weil Clara und Heidi auf keinen Fall den ganzen Sommer im Dorf verbringen wollen, schmieden sie einen Plan, um Fräulein Rottenmeier aus der Komfortzone des Gutshauses zu vertreiben und für die Hütte auf der Alm zu begeistern. Doch das Ganze geht nach hinten los, und Fräulein Rottenmeier beschließt zurück nach Frankfurt zu fahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Lea Mariage (Heidi) Nando Schmitz (Peter) Helmut Krauss (Großvater) Nana Spier (Tante Dete) Luise Lunow (Peters Großmutter) Nicolas Rathod (Karl) Zalina Sanchez (Theresa) Originaltitel: Heidi Regie: Jérome Mouscadet, Andy Collins Drehbuch: Laurent Auclair, Sophie Decroisette, Jean Rémi François, Thierry Gaudin Musik: David Vadant, Patrick Sigwalt, Roman Allender, Titellied: Andreas Gabalier Altersempfehlung: ab 6