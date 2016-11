Junior 14:45 bis 15:10 Trickserie Enyo - Auf der Suche nach dem Tal des Lebens Der Gesang der Reptulla D, B, DK, AUS 2008-2010 Stereo 16:9 Merken Als Enyo am Morgen aufwacht, ist sein Amulett verschwunden. Enyo zögert nicht. Er begibt sich durch ein Loch, dass der Amulett-Räuber offenbar neben Enyos Lagerstatt gegraben hat tief unter die Erde und macht sich in verwinkelten Gängen auf die Suche nach dem Schmuckstück. Er findet riesige Schlangen, deren Leben und Wohlbefinden von leuchtenden Kristallen abhängt, mit denen die unterirdischen Gänge besetzt sind. Enyos Amulett besaß ebenfalls einen Kristall. Da taucht auch noch Quag Naga auf, der sich nebem dem Amulett auch noch die Kristalle der Riesenschlangen unter den Nagel reißen möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Legend of Enyo Regie: Mark Sonntag, Kevin Wotton Drehbuch: David Witt, Anthony Morris, Philip Dalkin, Sam Carroll Musik: Russell Thornton Altersempfehlung: ab 6