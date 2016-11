RTL Crime 03:05 bis 03:55 Krimiserie Cagney & Lacey Jerries Fahrrad USA 1983 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 11: Eine Diebesbande hat einen besonders dreisten Trick, ihre Opfer zu beklauen. Stirbt in einer wohlhabenden Familie jemand, dann räumt die Bande während der Beerdigung in aller Seelenruhe die Wohnungen der Trauernden aus. Die letzten Opfer waren Mrs. Grady und ihre querschnittsgelähmte 14-jährige Tochter Jerri. Auch Jerris rotes Fahrrad, der einzige Gegenstand, an dem das Mädchen wirklich hing, wurde gestohlen. Die Ärzte wollten sie damit animieren, an ihre Genesung zu glauben. Deshalb legen sich Cagney und Lacey besoders ins Zeug. Doch sie kommen bei ihren Ermittlungen nicht weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) Sidney Clute (Det. La Guardia) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Peter Levin Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Frank Abatemarco Kamera: Hector R. Figueroa Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

