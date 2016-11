RTL Crime 00:00 bis 00:45 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Bitteres Ende Bitteres Ende USA 1995-2005 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 43: Colorado im Jahr 1960: Auf dem Weg zur Arbeit verschwindet Adolph Coors, der Erbe einer der größten Bierbrauer Amerikas. Ein Milchmann entdeckt wenig später Coors' Wagen an einer Brücke - der Motor läuft, das Radio ist eingeschaltet, von Coors jedoch fehlt jede Spur. Am nächsten Morgen erhält Coors' Ehefrau eine Lösegeldforderung - der Kidnapper fordert 500.000 Dollar für die Freilassung von Adolph. Die Familie Coors ist bereit, alles zu tun, um das Leben von Adolph nicht zu gefährden - doch umsonst. Monate später werden die sterblichen Überreste des Bierpatrons gefunden - und eine der spektakulärsten Großfahndungen der amerikanischen Geschichte beginnt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12