RTL Crime 14:50 bis 15:35 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Levi Bellfield GB 2014 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 3: Levi Bellfield, der in Großbritannien als "Bushaltestellen-Killer" traurige Berühmtheit erlangte, hatte es auf junge Frauen abgesehen, die in London mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren. Der einstige Diskotheken-Türsteher war zwar für seinen Charme gegenüber Frauen bekannt, hegte aber insgeheim innerlichen Groll gegen sie. Bellfield, der mit mehreren Partnerinnen achtlos neun Kinder gezeugt hatte, war oft aufbrausend und unberechenbar - eine tickende Zeitbombe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16