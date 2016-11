Niederlande 2 20:25 bis 20:55 Sonstiges Koken met Van Boven Bulgaarse yoghurt uit België NL 2015 HDTV Merken Melk die niet gekoeld wordt bewaard is al na een dag zuur. De zure resten van de melk worden al vierduizend jaar overal ter wereld gegeten en gedronken. Yvette laat zien hoe je van melk yoghurt kunt maken. Yoghurt is lang houdbaar en je kunt er van alles mee bereiden. Yvette maakt er cheesecake van die niet kan mislukken. Verder maakt ze siroop van de Hollandse duindoorn en rozenbottel. Heerlijk in een ouderwetse vlaflip of een eigentijdse smoothie. Of gewoon in de Bulgaarse yoghurt uit België. In Google-Kalender eintragen Moderation: Yvette van Boven Originaltitel: Koken met Van Boven