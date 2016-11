Niederlande 2 17:50 bis 18:30 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Oldebroek NL 2016 HDTV Merken Clowns hebben op dit moment een wat wiebelige status door alle filmpjes van killerclowns. Maar Aaltjo Wubbema uit Oldebroek laat zich daar niet door weerhouden. Het opvrolijken van zieke kinderen of volwassenen en kinderen met een beperking vindt hij veel te belangrijk. Door een samenloop van omstandigheden heeft hij zijn clownsjas een paar jaar geleden aan de wilgen gehangen. Maar door een bijzondere gebeurtenis is hij nu weer de clown op ieder feest. U ziet hoe dat zo is gekomen. Mirjam deelt vandaag de GHL-letters uit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mirjam Bouwman, Henk van Steeg, Bert van Leeuwen, Hella Van der Wijst, Kefah Allush Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde