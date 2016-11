Niederlande 2 14:25 bis 15:20 Sonstiges De Reünie Streekschool Middelburg Horeca NL 2016 HDTV Merken Nederlander Richard Ekkebus is chef-kok in Hongkong. Zijn tweesterrenrestaurant werd onlangs gekozen tot één van de twintig beste restaurants ter wereld. Om die twee sterren te behalen moest hij wel de wereld over. Via Frankrijk, New York en de Bahama's streek hij neer in het Verre Oosten. Hij kookt voor wereldsterren als Michael Jordan en Pavarotti en wil er nooit meer weg. Aan Patrick laat hij zien hoe hij met militaire precisie zijn keuken runt en hoe hard het werken is om uiteindelijk die derde ster te behalen. Ook Frank gaat na zijn middelbare school de horeca in. Afgestudeerd als kelner en gewerkt in sterrenrestaurants gaat het in 2009 mis. De stress van het horecaleven leidt tot een scheiding en Frank stort in. Hij stapt in zijn auto, rijdt doelloos door de stad Helmond tot de benzine bijna op is. Hij parkeert zijn auto bij het station van Helmond en daar leeft hij negen maanden lang in zijn auto. Patrick gaat met hem terug naar deze plek zodat Frank kan laten zien hoe je zolang kunt leven, slapen en eten in zo'n klein autootje. En hoe gaat het nu met Frank? Met Endré gaan we terug naar het Zeeuwse Renesse. De plek waar in 1944 zijn opa met negen andere mannen werd opgehangen omdat hij in het verzet zat. Voor deze mannen is een monument gemaakt maar Endré heeft er nog nooit naartoe durven gaan, bang als hij is wat het met hem zal doen. Samen met de camera van De Reünie durft hij wel. In Google-Kalender eintragen Moderation: Patrick Lodiers Originaltitel: KRO De reünie