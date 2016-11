Niederlande 2 11:25 bis 12:25 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2016 HDTV Merken Beau van Erven Dorens volgt én helpt in het nieuwe programma "The Amsterdam Project" een vijftal daklozen in de hoofdstad * Paul Witteman gaat in op de vraag of de NPO wel alle groepen in de maatschappij weet te bereiken * Ester Gould en Sarah Sylbing maakten de documentaireserie 'Schuldig', over de schuldenproblematiek van de Vogelbuurt in Amsterdam Noord * Uiteraard wordt elk gesprek afgesloten door muzikaal commentaar van onze huisband Sue the Night. Tafelheer: Marc-Marie Huijbregts In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door