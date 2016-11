Sky Cinema Family HD 23:30 bis 01:10 Musikfilm Step Up: Miami Heat USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Atemberaubende Dancemoves und Musik, die sofort in die Beine geht: "MOB", die Tanztruppe um Sean, arbeitet an immer spektakuläreren und größeren Flashmobs in Miami. Ihr Ziel: YouTube-Klicks, und davon so viele wie möglich, denn sie wollen den YouTube-Contest gewinnen. Dann lernt Sean Emily kennen, die Tochter eines reichen Geschäftsmannes. Als dieser ein ganzes Viertel abreißen will, beginnen Emily und Sean gemeinsam an einem Protestflashmob zu arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn McCormick (Emily) Ryan Guzman (Sean) Cleopatra Coleman (Penelope) Misha Gabriel (Eddy) Michael 'Xeno' Langebeck (Mercury) Stephen Boss (Jason) Claudio Pinto (Francisco) Originaltitel: Step Up Revolution Regie: Scott Speer Drehbuch: Amanda Brody, Duane Adler Kamera: Karsten Gopinath Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 6