Discovery Channel 00:00 bis 00:45 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Der Lehrer und sein Schüler USA 2015 Stereo 16:9 Leere Käfige für Kapitän Jake Anderson und seine Crew: Trotz Schwerstarbeit im Akkord bleibt der erhoffte Schneekrabben-Erfolg aus. Keine leichte Situation für den jungen Captain, denn sein Können muss er der Mannschaft erst noch beweisen. Um das Ruder doch noch herum zu reißen, wirft der Skipper seinen Stolz über Bord - und fordert Hilfe von seinem ehemaligen Mentor Sig Hansen an. Doch der verfolgt einen ganz eigenen Plan. Er will die Saga als Erkundungsschiff missbrauchen! Auf der Wizard herrscht ebenfalls Flaute in den Körben: Miese Fangzahlen und mieses Wetter drücken die Stimmung in den Keller. Die dicke Luft bekommt Greenhorn Amy mit voller Breitseite ab. Ist das Mädel hart genug, um ihre Belastungsgrenze neu zu definieren? Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Jake Anderson (Himself - Captain: Saga) Nick McGlashan (Himself - Deck Boss: Cape Caution) Bill Wichrowski (Himself - Captain: Cape Caution) Jerry Wilson (Himself - Deckhand: Saga) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Travis Lofland (Himself - Deckhand & Cook: Cornelia Marie) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12