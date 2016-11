Discovery Channel 17:25 bis 18:15 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Ein schmerzhafter Verlust USA 2012 Stereo 16:9 Merken Die Schmerzen sind kaum auszuhalten. An Bord der "Kodiak" hat sich ein schlimmer Unfall ereignet: Crew-Mitglied Mike Van Der Velt ist auf dem vereisten Schiffsdeck ausgerutscht und hat sich die linke Hand schwer an einem Fangkorb verletzt. Dabei wurde eine Fingerkuppe abgerissen, die noch in seinem Handschuh steckt. Skipper "Wild" Bill Wichrowski setzt per Funkgerät sofort einen Notruf ab, denn jetzt muss es schnell gehen: Wenn sein bester Mann nicht umgehend in eine Klinik gebracht wird, kann seine Hand für immer verstümmelt bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch