Everest: Spiel mit dem Tod Ein neuer Rekord USA 2007 Der Sturm auf den Gipfel steht unmittelbar bevor: Teamleiter Russel Brice teilt die Bergsteiger in zwei Gruppen ein, die nacheinander zum Dach der Welt aufbrechen werden. Ein letzter Check der Sauerstoffgeräte, und die Abenteurer folgen dem Ruf des Berges. Während für die erschöpfte Betsy Huelscamp eine Besteigung nicht mehr in Frage kommt, setzt sich David Tait ein besonders ehrgeiziges Ziel: Gemeinsam mit seinem Sherpa will der Extrem-Bergsteiger aus Großbritannien den Mount Everest von Norden nach Süden überqueren und anschließend den Abstieg über die Südroute wagen. Originaltitel: Everest: Beyond The Limit