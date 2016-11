1944, der Höhepunkt des 2. Weltkriegs. Seit Jahren forderte die UdSSR eine Invasion der Alliierten, um die deutsche Schreckensherrschaft zu beenden. Schon 1942 schlug eine Invasion jedoch fehl. Nun wollen die Amerikaner mit Tausenden von Schiffen in der Normandie landen. Am 6. Juni ist es soweit, der "längste Tag" hat begonnen. - Legendäre Stars in einem aufwendigen, oscargekrönten Kriegsfilm, der auf genaue Rekonstruktion und Detailtreue setzt. In Google-Kalender eintragen