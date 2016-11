Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Das Stimmwunder USA 1964 Merken Hoss freundet sich mit dem skurrilen Sänger Muley Jones an. Mit seiner durchdringenden Stimme geht der allen Leuten auf die Nerven. Dann kommen Ben und Muley einer Bande Schwarzbrenner auf die Schliche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Bruce Yarnell (Muley Jones) Jerome Cowan (Mr. Thornbridge) Ken Drake (Brave Pony) Originaltitel: Bonanza Regie: John Florea Drehbuch: Robert Barron, David Dortort, Alex Sharp Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose