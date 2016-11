Goldstar TV 09:00 bis 10:00 Show Unsere Stars! Peter Maffay D 2016 Stereo 16:9 Merken Mit 17 Nummer-1 Alben gehört Peter Maffay zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. Derzeit ist der Rocker, der mit deutschen Schlagern bekannt wurde, auf Tour mit seinem Drachen "Tabaluga" und dem aktuellen Musical 'Es lebe die Freundschaft'. In "Unsere Stars!" sind seine großen Hits vereint. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Peter Maffay, Karat Originaltitel: Unsere Stars!