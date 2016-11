Sky Atlantic HD 12:00 bis 12:30 Comedyserie Veep - Die Vizepräsidentin Halbzeit USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sie bekleidet das zweithöchste Amt der USA und hat doch den sinnlosesten Job der Welt: Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus), die tragisch-komische Vizepräsidentin, stoplert in neuen Folgen über das politische Parkett. Es sind "Midterm Elections" und Selina tut ihr Bestes um den Präsidenten in dieser Zwischenwahl zu unterstützen. Umso mehr erhofft sie sich endlich mehr Befugnisse und spricht den Chef-Strategen des Präsidenten, Kent Davison (Gary Cole), darauf an. Doch der lehnt ihre Forderungen eiskalt ab. - Zweite Staffel der preisgekrönten Comedyserie um den absurden Politik-Alltag einer unterforderten US-Vizepräsidentin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Louis-Dreyfus (Selina Meyer) Anna Chlumsky (Amy) Tony Hale (Gary) Reid Scott (Dan Egan) Matt Walsh (Mike McClintock) Sufe Bradshaw (Sue) Timothy Simons (Jonah Ryan) Originaltitel: Veep Regie: Christopher Morris Drehbuch: Will Smith, Armando Iannucci Musik: Christopher Willis, Rupert Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 12