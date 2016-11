Sky Atlantic HD 08:10 bis 10:00 Drama Das Verhör USA 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Terrorbekämpfung in den Zeiten nach dem 11. September: Die amerikanische Studentin Linda (Maggie Gyllenhaal) wird in China wegen Terrorverdacht vom Geheimdienst festgenommen. In New York gerät derweil der Araber Sharif (Bruno Lastra) ins Visier des FBI und eine Agentin (Glenn Close) unterzieht ihn einem Verhör. Beide Beschuldigten werden hart angegangen, obwohl keine Beweise gegen sie vorliegen. - Stark besetztes Drama mit nachdenklichen Tönen über die internationale Sicherheitspolitik. Von Meisterregisseur Sidney Lumet ("Die zwölf Geschworenen") brillant inszeniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Glenn Close (Karen Moore) Maggie Gyllenhaal (Linda Sykes) Ken Leung (Lt. Liu Tsung-Yuan) Bruno Lastra (Sharif bin Said) Dean Winters (Ned McGrath) Austin Pendleton (James Parley) Tom Guiry (Gerry Sykes) Originaltitel: Strip Search Regie: Sidney Lumet Drehbuch: Tom Fontana Kamera: Ron Fortunato Musik: Paul Chihara