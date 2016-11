Sky Atlantic HD 06:05 bis 07:05 Krimiserie The Wire Das Ziel USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Mordprozess gegen den Drogendealer D'Angelo Barksdale muss Detective Jimmy McNulty (Dominic West) mit ansehen, wie die Kronzeugin der Staatsanwaltschaft ihre Aussage unerwartet zurückzieht. D'Angelo verlässt den Saal als freier Mann. McNulty ist sich sicher: Die Frau wurde von der Barksdales Gang unter Druck gesetzt. Als er das dem Richter erklärt, macht er sich damit keine Freunde. - Start des innovativen, preisgekrönten Krimiserienhits um den Kampf gegen das Verbrechen in Baltimore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (James McNulty) Lance Reddick (Cedric Daniels) Sonja Sohn (Shakima Greggs) Idris Elba (Stringer Bell) Wood Harris (Avon Barksdale) Wendell Pierce (William "Bunk" Moreland) John Doman (Maj. William A. Rawls) Originaltitel: The Wire Regie: Clark Johnson Drehbuch: David Simon, Edward J. Burns Kamera: Uta Briesewitz Altersempfehlung: ab 16