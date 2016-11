Sky Cinema Hits 06:05 bis 07:55 Komödie Zwei hinreißend verdorbene Schurken USA 1988 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lawrence Jamieson (Michael Caine) ist ein ausgebuffter Hochstapler. Als angeblicher Prinz im Exil schlägt er Kapital aus den Träumen reicher Damen, die ihm willig Herz und Geldbörse öffnen. Inspektor André (Anton Rodgers) und Butler Arthur (Ian McDiarmid) gehen ihm dabei dezent zur Hand. Eines Tages kommt Jamieson ein gewisser Freddy Benson (Steve Martin) ins Gehege. Dessen tränentriefende Geschichte über eine angeblich todkranke Großmutter ist in Jamiesons Augen geschmacklos, wirkt aber bei Damen, so dass Jamieson es für ratsam hält, den ungehobelten Amerikaner schleunigst aus seinen einträglichen Jagdgründen an der Riviera zu entfernen. Fatalerweise kommt der kleine Gauner ihm auf die Schliche und will unbedingt bei ihm lernen. Widerwillig lässt Jamieson sich darauf ein. Als er Benson danach immer noch nicht loswird, überredet er ihn zu einem Wettkampf: Wer der ersten Frau, die ihnen über den Weg läuft, 50.000 Dollar abknüpfen kann, ist Sieger, der andere muss das Feld räumen. In dieser Situation kommt Janet Colgate (Glenne Headly) den beiden wie gerufen. Als Erbin eines Seifenimperiums verspricht sie ein lohnendes Opfer zu werden. Die ausgelassene Komödie spielt an der Riviera, die Kameramann Michael Ballhaus mit traumhaft schönen Aufnahmen eingefangen hat. Nicht minder attraktiv ist der "faule Zauber" der beiden Schauspielstars, die ihre unterschiedlichen Profile - gepflegter Brite und flapsiger Amerikaner - voll ausspielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Martin (Freddy Benson) Michael Caine (Lawrence Jamieson) Glenne Headly (Janet Colgate) Anton Rodgers (Inspektor André) Barbara Harris (Fannie Eubanks) Ian McDiarmid (Arthur) Dana Ivey (Mrs. Reed) Originaltitel: Dirty Rotten Scoundrels Regie: Frank Oz Drehbuch: Dale Launer, Paul Henning, Stanley Shapiro Kamera: Michael Ballhaus Musik: Miles Goodman Altersempfehlung: ab 12