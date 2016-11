Sky Emotion 20:15 bis 22:20 Drama Der Geschmack von Apfelkernen D 2013 Nach einer Vorlage von Katharina Hagena 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Eine junge Frau kehrt nach dem Tod der Großmutter an den Ort ihrer Kindheit zurück, um sich den Dämonen der Vergangenheit zu stellen. Starbesetzte Geschichte dreier Frauengenerationen über den Zeitraum 1942 bis 2012 vor der malerischen Kulisse Ostholsteins. Der Film basiert auf dem Bestseller von Katharina Hagena. 2012. Iris (Hanna Herzsprung) kehrt aus Marburg in ihre Heimat zurück, um an der Beerdigung ihrer Großmutter Bertha teilzunehmen. Iris ist die Tochter von Inga (Marie Bäumer), einer der drei Töchter Berthas (Hildegard Schmahl). Ingas Schwestern sind Christa (Oda Thormeyer) und Harriet (Meret Becker). Von Max (Florian Stetter), dem Anwalt, der Berthas Testament vollstreckt, erfährt Iris, dass sie das Haus ihrer Großmutter geerbt hat. Sie ist nicht sicher, ob sie es behalten will, denn in den 90er Jahren hat sich dort ein Unglück ereignet. Iris hat zwei Wochen Zeit, um sich zu entscheiden, in Holstein zu bleiben oder nach Marburg zurückzukehren, wo sie in der Universitätsbibliothek arbeitet. Im Haus der Großmutter sieht sich Iris mit Erinnerungen an ihre Kindheit konfrontiert. Als kleines Mädchen hat sie viel Zeit mit ihrer älteren Cousine Rosmarie (Paula Beer) und deren Freundin Mira (Zoe Moore), Max' Schwester, verbracht. Rosmarie war die uneheliche Tochter Harriets, hervorgegangen aus der Begegnung mit einem Medizinstudenten (Johann von Bülow). Iris' Erinnerungen führen zurück ins Jahr 1992. Rosmarie und Mira sind unzertrennlich, Iris das "fünfte Rad am Wagen". Inga bringt den Mathematikstudenten Peter Klaasen (Friedrich Mücke), der als Tankwart jobbt, mit in die Familie. Peter hat sich in Inga verliebt, möchte sie heiraten und mit ihr leben, eine Familie gründen. Doch Rosmarie und Mira, selbst in den attraktiven Mann verschossen, torpedieren mit einer Intrige seine aufrichtigen Gefühle und schlagen Inga in die Flucht. Als Peter sich in seinem Kummer auf einen One-Night-Stand mit Mira einlässt, wird diese schwanger. Rosmarie zwingt sie zu einer Abtreibung. Kurz danach kommt es im Garten des Hauses der Großmutter zu einem Unglück: Rosmarie stürzt von einem Baum durch das Glasdach des Gewächshauses und stirbt. Iris hat deswegen als Erwachsene immer noch Schuldgefühle. Sie hatte sich schlafend gestellt, als Rosmarie ihr kurz vor dem Sturz noch etwas sagen wollte. Was das war, wird sie nun nie erfahren. Aber Iris wusste auch, dass Rosmarie und Mira Peters Liebesbrief an Inga gelesen und zerstört hatten. Außerdem kannte sie die destruktive, egozentrische Seite der verwegenen Rosmarie nur zu gut. Iris stellt sich der Vergangenheit. Außerdem lernt sie Max besser kennen. Am Ende finden beide zusammen, und Iris behält das Haus. Zusammen mit Max kann sie die Vergangenheit hinter sich lassen und ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen. Dem Haus gibt sie eine neue Gegenwart, die andere Erinnerungen hervorbringen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannah Herzsprung (Iris) Florian Stetter (Max) Marie Bäumer (Inga) Meret Becker (Harriet) Hildegard Schmahl (Bertha) Paula Beer (Rosmarie) Zoe Moore (Mira) Originaltitel: Der Geschmack von Apfelkernen Regie: Vivian Naefe Drehbuch: Rochus Hahn, Uschi Reich Kamera: Martin Langer Musik: Sebastian Pille Altersempfehlung: ab 12