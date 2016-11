Classica 02:05 bis 03:15 Musik Beethoven, Klavierkonzerte Nr. 3 & 4 D 2010 Stereo 16:9 Merken Murray Perahia (Klavier), Academy of St Martin in the Fields; Leitung: Neville Marriner. Perahia, 1947 in New York geboren, ist in vier Jahrzehnten Konzerttätigkeit zu einem der gefragtesten und meistgefeierten Pianisten unserer Zeit geworden. Publikum und Kritiker schätzen seine besondere musikalische Sensibilität gleichermaßen. Perahias Repertoire reicht von Bach bis Bartók; jedes Werk wird in seiner Interpretation zu einem neuen Erlebnis. Oft bezeichnet man ihn als Aristokraten des Klaviers. Diese Aufnahme entstand 1988 in der Royal Festival Hall, London. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Murray Perahia Originaltitel: Beethoven, Klavierkonzerte Nr. 3 & 4

