Classica 22:10 bis 00:00 Oper Verdi, Attila RUS 2012 Stereo 16:9 Aus dem Mariinsky-Theater St. Petersburg: "Attila" von Giuseppe Verdi (1813-1901). Musikalische Leitung: Valery Gergiev - Inszenierung: Arturo Gama. Mit Ildar Abdrazakov (Attila), Vladislav Sulimsky (Ezio), Anna Markarova (Odabella), Sergei Skorokhodov (Foresto). Wie bereits "Nabucco" und "I Lombardi" leistete auch "Attila" (1846) einen ideellen Beitrag zur Einigung Italiens ("Risorgimento") und wurde von den italienischen Patrioten begeistert als Losung ihres Kampfes aufgenommen. Die Partitur bietet bezaubernde lyrische Passagen und mitreißende Stellen, in denen es so richtig "fetzt".