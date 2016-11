MGM 15:00 bis 16:40 Actionfilm Jackie Chan - Die Unbesiegbaren der Shaolin HK 1978 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Kämpfer Hsu Yiu Fong (Jackie Chan) gelangt in den Besitz des Buches "Kunst der Schlange und des Kranichs", nachdem die acht Shaolin-Meister und Autoren des Werkes spurlos verschwunden sind. Nun muss er sich einer Schar von Gegner stellen, die es alle auf das Buch abgesehen haben, und nebenbei noch herausfinden, was es mit dem Verschwinden der Kampfkunstmeister auf sich hat. - Martial-Arts-Action mit Jackie Chan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Chan (Hsu Yin-Fung) Nora Miao (Tang Pin-Er) Kong Kim (Chien Tse) Originaltitel: Snake and Crane Arts of Shaolin Regie: Chen Chi-Hwa Drehbuch: Hsin Yi Chang Kamera: Chung Yuan Chen Musik: Chow Fook Leung Altersempfehlung: ab 12