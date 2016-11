Sky Krimi 23:35 bis 00:40 Krimiserie Kommissarin Lund DK 2007 Nach dem Buch von Srren Sveistrup Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nannas Mutter bricht mit ihrem Mann und ihrer Schwester, die ihr verschwiegen hatten, dass Nanna in einem Nachtclub arbeitete. Die Polizei findet unterdessen heraus, dass Nanna Birk Larsen den Schlüssel zu einer Wohnung hatte, die der Partei von Troels Hartmann gehört. In dieser Wohnung wurde sie misshandelt und vergewaltigt. Doch Rie gibt Troels ein Alibi für die Mordnacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Lars Mikkelsen (Troels Hartmann) Bjarne Henriksen (Theis Birk Larsen) Ann Eleonora Jørgensen (Pernille Birk Larsen) Søren Malling (Jan Meyer) Marie Askehave (Rie Skovgaard) Farshad Kholghi (Rama) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Charlotte Sieling Drehbuch: Michael W. Horsten Kamera: Jørgen Johansson Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12