Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 108 Der Mörder-Stier D 2007 Stereo 16:9 Merken Bullenzüchter Georg Finkenzeller wird im Stall tot aufgefunden. Ein Stier hat ihn offenbar mit dem Fuß am Kopf getroffen. Gerichtsmedizinerin Dr. Kern findet allerdings Lackspuren in der Kopfwunde. Hat jemand einen Mord als Unfall kaschiert? Bei ihren Ermittlungen merken die Polizisten schnell, dass die Vernommenen mehr wissen, als sie sagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Tom Mikulla (Kriminalhauptkommissar Christian Lind) Max Müller (Polizeikommissar Michael "Michi" Mohr) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Gerhard Ammelburger Kamera: Rainer Gutjahr Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12