Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 543 30 Stimmen und ein Todesfall D 2015 Stereo 16:9 HDTV Der Mord an dem renommierten Chorleiter Samuel Kruse wirft für SOKO Chef Arthur Bauer und seine Mitarbeiter eine Menge Fragen auf. Hat die Sängerin Vivian Kruse etwas damit zu tun, weil er sie als Geliebte abservierte? Welche Rolle spielen die neue Chorleiterin Maxi Müller und deren Protegé Jörg Leinter in diesem undurchsichtigen Fall? Schauspieler: Gerd Silberbauer (Arthur Bauer) Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) Joscha Kiefer (Dominik Morgenstern) Anja Kruse (Vivian von Wagner) Michael von Au (Alexander von Wagner) Victor Schefé (Jörg Leitner) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Peter Dommaschk Kamera: Matthias Papenmeier, Michael Schaidler Musik: Daniel Vulcano