Sky Krimi 17:40 bis 18:30 Actionserie Notruf Hafenkante Folge: 150 Am Ende alles auf Anfang D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist ein schlechter Morgen für Polizistin Franzi: Ihr Brautkleid ist am Hochzeitstag ruiniert worden und an einen Ersatz von ihrem Designer Justus Silberling ist nicht zu denken. Denn dessen Boutique wurde bei einem Einbruch völlig verwüstet. Melanie, Mattes und Hans leisten sofort Ermittlungshilfe. Schnell gerät Silberlings Ex-Freund Olaf von Bredorn unter Verdacht, der die Trennung von ihm nur schwer verkraftet. Haben es die Ermittler mit einem Racheakt zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanna Englund (Melanie Hansen) Matthias Schloo (Mattes Seeler) Rhea Harder (Franzi Jung) Bruno F. Apitz (Hans Moor) Peer Jäger (Martin Berger) Harald Maack (Wolle) Gerit Kling (Dr. Jasmin Jonas) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Thomas Jauch Drehbuch: Tina Gorf Altersempfehlung: ab 6