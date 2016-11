Sky Krimi 14:05 bis 15:50 Krimi Stubbe - Von Fall zu Fall: Blutsbrüder Blutsbrüder D 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mitten in den Planungen zu Christianes Hochzeit und der Geburt seines Enkels, muss Kommissar Stubbe (Wolfgang Stumph) zu einer neuen Mordermittlung. Im Stadtpark liegt die Leiche von Til Wenzel, einem erfolgreichen Hamburger Hostelbetreiber. Was nach einem Raubmord wie jeder andere aussieht, entpuppt sich als Familiendrama im Haus Stubbe. Seit der Mordnacht verhält sich nämlich Stubbes Schwiegersohn in spe ausgesprochen auffällig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Stumph (Wilfried Stubbe) Stephanie Stumph (Christiane Stubbe) Margret Homeyer (Charlotte Hoyn) Lutz Mackensy (Bernd Zimmermann) Wanja Mues (Helge) Helene Grass (Tina Rosinsky) Heike Trinker (Marlene Berger) Originaltitel: Stubbe - Von Fall zu Fall Regie: Peter Kahane Drehbuch: Peter Kahane Kamera: Andreas Köfer Musik: Tamás Kahane Altersempfehlung: ab 12