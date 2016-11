Sky Cinema +24 01:55 bis 03:30 SciFi-Film 400 Days - The Last Mission USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vier Astronauten müssen für 400 Tage in einen Simulator, um eine Raummission zu einem entfernten Planeten zu üben. Besonders die psychologischen Auswirkungen, die eine einjährige Reise durchs All auf die Crew haben würde, sollen dabei untersucht werden. Nachdem die Kommunikation zur Außenwelt abbricht, verlassen die vier den Simulator und erleben eine böse Überraschung. - Was ist Wahn, was Wirklichkeit? Klaustrophobischer Mix aus Sci-Fi-Abenteuer und Endzeitthriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brandon Routh (Theo) Caity Lotz (Emily) Ben Feldman (Bug) Dane Cook (Dvorak) Tom Cavanagh (Zell) Grant Bowler (Walter) Sally Pressman (Darla) Originaltitel: 400 Days Regie: Matt Osterman Drehbuch: Matt Osterman Kamera: Bo Hakala Musik: Wojciech Golczewski, Sean McMahon Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 376 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 176 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 106 Min. Hart aber fair

Diskussion

Das Erste 02:10 bis 03:25

Seit 66 Min.