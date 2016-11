Sky Cinema +24 17:00 bis 18:35 Familienfilm Santas kleiner Helfer CDN 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der toughe Geschäftsmann Dax (Mike "The Miz" Mizanin) verliert Job, Freundin und Auto - und die nächste Herausforderung wartet schon: Er nimmt an einem Wettbewerb teil, bei dem ein neuer Helfer für Santa Claus gesucht wird. Dax trainiert hart für den Contest, in dem es schließlich auf einen erbitterten Zweikampf gegen seine ärgste Konkurrentin Eleanor (Saraya-Jade "Paige" Bevis) hinausläuft. - Witziger Weihnachts-Spaß mit den Wrestling-Stars The Miz und Paige. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike 'The Miz' Mizanin (Dax) AnnaLynne McCord (Billie) Paige (Eleanor) Eric Keenleyside (Santa Claus) Kathryn Kirkpatrick (Mrs. Claus) Geoff Gustafson (Fitz) Tom McLaren (Harvey) Originaltitel: Santa's Little Helper Regie: Gil Junger Drehbuch: James Robert Johnston, Bennett Yellin Musik: Claude Foisy