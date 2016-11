Spiegel Geschichte 03:05 bis 04:00 Dokumentation Juden und Muslime Miteinander leben: 721-1789 F 2010 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Bis ins 15. Jahrhundert hinein wächst die Macht der Moslems rund um das Mittelmeer. Erst im Jahr 1492, dem gleichen Jahr, in dem Kolumbus Amerika entdeckt, ist die muslimische Herrschaft in Spanien beendet.Im indoeuropäischen Raum und rund um das Mittelmeer wird der Islam im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit zur vorherrschenden Religion. Juden und Christen bilden in diesen Regionen zwei Minderheiten, die beide dasselbe Ziel verfolgen: sich innerhalb des Reichs den bestmöglichen Status anzueignen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Juifs et Musulmans. Si loin, si proche Regie: Karim Miské Altersempfehlung: ab 12

