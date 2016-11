Sky Bundesliga 13:15 bis 15:15 Fußball Fußball: Bundesliga FC Schalke 04 - SV Darmstadt 98, 12. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Auch der VfL Wolfsburg konnte den FC Schalke nicht aufhalten. S04 siegte auswärts mit 1:0 und setzt seine ungeschlagene Serie fort. "Die vergangenen zehn Pflichtspiele sprechen für sich: acht Siege, zwei Unentschieden", sagt Markus Weinzierl stolz. "Leider hatten wir zu Beginn der Saison auch eine Serie", erinnert der Schalker Trainer aber auch an den verpatzten Ligastart mit fünf Niederlagen. In der Tabelle macht sich das immer noch bemerkbar, da belegt Schalke nur Rang elf. Der Blick geht aber klar nach oben: "Wir wollen in der Tabelle bis zur Winterpause weiter klettern", gibt Weinzierl als Motto für die kommenden Wochen aus. Moderation: Jessica Kastrop, Kommentar: Fritz von In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessica Kastrop