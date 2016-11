KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Band Camp Berlin Laut und Leise! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Laut und Leise!: Schräge Töne in der Musiker-WG: Unter großem Zeitdruck versucht die Band, ihr Programm für den ersten Auftritt auf der Berliner Admiralbrücke einzuproben und stößt dabei auf gesangliche wie textliche Hindernisse. Ob "Numb" von Linkin Park tatsächlich für einen Akustik-Gig geeignet ist? Lissi, Marcel, Leo, Julian und Luca sind sich uneins - auch was das Lampenfieber vor ihrer Publikumspremiere betrifft. Während der Rest der Band völlig entspannt ist, flattern Keyboarder Marcel angesichts der großen Lücken im Programm die Nerven. Zum Glück haben Sängerin Lissi und Gitarrist Julian am Nachmittag eine Verabredung mit der Berliner Künstlerin Elen. Die Songwriterin hat sich in den vergangenen Jahren mit starker Stimme und leisen Tönen einen Namen als Straßenmusikerin gemacht und gibt den beiden einige Tipps zur ersten Open-Air-Show. Marcel lassen indessen die technischen Herausforderungen, die im Proberaum der Band lauern, keine Ruhe: Aufgrund der hohen Lautstärke haben die Fünf große Schwierigkeiten, einander beim Musik machen zu verstehen. Eine Einkaufstour soll Abhilfe schaffen, doch im Music Store treibt ihm die Frage nach den genau benötigten Kabeln Schweißperlen auf die Stirn? Gitarrist Julian gerät derweil ins Schwärmen. Bei einer Führung durch das Berliner Abbey Road Institute bekommt der Technik-Fan angesichts eines riesigen Mischpults große Augen und tobt sich gemeinsam mit Lissi an den unterschiedlichen Tonspuren eines Popsongs aus. Letztendlich geht aber die Arbeit am Programm vor, und als die Band am nächsten Tag wieder auf ihre Coaches - die Luxuslärm-Bandmitglieder Jini, Freddy und David trifft, wird klar, wieviel Arbeit wirklich noch vor den Fünfen liegt. Vor allem der Harmoniegesang bereitet Schwierigkeiten? Band-Tipp dieser Folge: AnnenMayKantereit zum Thema "Proben im Proberaum" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Band Camp Berlin