KI.KA 15:00 bis 15:25 Kinderserie Die Zeitfälscherin Sofies Entschuldigung DK 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sofies Entschuldigung: Keiner findet es so merkwürdig wie Sofie, dass Dixie bei sich zu Hause eine Fanwand mit Fotos von ihr hat. Für Opa ist klar, der Junge ist in sie verliebt, und Vater und Mutter beunruhigt die Tatsache auch nicht sonderlich. Bevor Sofie ihrem Lehrer das Foto von der Fanwand zeigen kann, gelingt es Dixie, es von ihrem Handy zu löschen. Alle glauben, dass Sofie ein psychisches Problem hat. Und als sie erfährt, dass ihr kleiner Bruder in der Schule ihretwegen gehänselt wird, behauptet sie, alles nur erfunden zu haben. Doch nachts schleicht sie aus dem Haus, um heimlich weiter zu recherchieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Knutzon (Alfred) Jasper Møller Friis (Birk) Jonas Kriegbaum (brauner Agent) Amanda Rostgaard Phillipsen (Camilla jung) Hannibal Harbo Rasmussen (Dixie) Susanne Storm (Mondschein) Bebiane Ivalo Kreutzmann (Sofie) Sprecher: Douglas Welbat (Alfred) Ulrike Johannson (Mondschein) Franciska Friede (Sofie) Originaltitel: Tidsrejsen Regie: Kaspar Munk Drehbuch: Poul Berg, Lars Feilberg, Iben Gylling, Peter Hansen, Philip Lazebnik, Kaspar Munk, Adam Neutzsky-Wu Musik: Flemming Nordkrog