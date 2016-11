KI.KA 12:05 bis 12:25 Trickserie Tabaluga Das verlorene Amulett D, AUS 2003 Stereo Live TV Merken Das verlorene Amulett: Arktos trägt voller Stolz das Amulett. Gerade als er davon träumt, wie er mit der allmächtigen Kraft des wunderbaren Anhängers König von Grünland wird, kommt Tabaluga in den Eispalast geflogen und nimmt ihm das kostbare Stück wieder ab. Doch Tabalugas Glück ist nur von kurzer Dauer. Arktos schafft es, ihm das Amulett erneut zu klauen und sich zu wünschen, dass Tabaluga nicht mehr fliegen und Feuer spucken kann. Außerdem friert Arktos Grünland ein und nimmt die Grünländer gefangen. Völlig mutlos versteckt sich Tabaluga. Erst Happy und Digby, die aus dem Eispalast fliehen können, geben ihm das nötige Vertrauen in sich selbst zurück. Gemeinsam entwickeln sie einen Plan bei dem alle Grünländer mithelfen: Während Arktos zum König von Grünland gekrönt werden soll, werden sie ihn mit vereinten Kräften überrumpeln. Ihr Plan klappt, und Tabaluga ist überglücklich. Arktos sitzt für immer eingefroren in seinem Eispalast, und Tabaluga trägt das Amulett um seinen Hals. Nun hat er einen Wunsch frei. Soll er sich wünschen, dass Grünland wieder eisfrei ist, oder dass er wieder fliegen und Feuer spucken kann? Oder fällt ihm sogar noch ein besserer Wunsch ein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Dietmar Wunder (Tabaluga) Santiago Ziesmer (Digby) Frank Ciazynski (Arktos) Eberhard Prüter (James) Stefan Krause (Kayo) Originaltitel: Tabaluga Regie: Yoram Gross Drehbuch: Phil Sanders, Susan Beak, Geoff Beak, John Palmer Musik: Peter Maffay, Peter Wagner, Andy Sedlmaier, Titellied gesungen von Peter Maffay "Nessaja"