AXN 02:20 bis 03:20 Krimiserie Power Wer man ist und wer man sein will USA 2015 16:9 Merken Holly wird stundenlang von Saxe und Mike verhört, während Angela frustriert aus dem Nachbarraum zusehen muss. Ghost und Tommy werden inzwischen von Lobos mit einer halbierten Zahlungsfrist überrumpelt, was sie zwingt, ihr Territorium auszuweiten, um Lobos' Drogen schneller verkaufen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Omari Hardwick (James 'Ghost' St. Patrick) Lela Loren (Angela Valdes) Naturi Naughton (Tasha St. Patrick) Joseph Sikora (Tommy Egan) Rotimi (Dre) Andy Bean (Greg) David Fumero (Mike Sandoval) Originaltitel: Power Regie: David Knoller Drehbuch: Courtney Kemp Agboh, Damione Macedon, Raphael Jackson Jr. Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 18

