AXN 22:50 bis 23:50 Krimiserie Power Kein Ausweg für Holly USA 2015 16:9 Angela trifft Holly und will von ihr Beweise für Ghosts Machenschaften. Holly will die Tatwaffe vom Mord an Rolla auftreiben. Tommy und Ghost sind bei den Serben, um nach deren Verlust des Lieferanten ihre Dienste anzubieten. Tasha erfährt von der Schuldirektorin, dass Tariq einen Verweis erhält, weil er sich in der Schule geprügelt hat. Schauspieler: Omari Hardwick (James 'Ghost' St. Patrick) Lela Loren (Angela Valdes) Naturi Naughton (Tasha St. Patrick) Joseph Sikora (Tommy Egan) Rotimi (Dre) Andy Bean (Greg) David Fumero (Mike Sandoval) Originaltitel: Power Regie: Sanford Bookstaver Drehbuch: Courtney Kemp Agboh, Gary Lennon, Safia Dirie Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 18