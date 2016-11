History 02:55 bis 03:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Eine andere Erde USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Menschen haben Milliarden ausgegeben, um eine "andere Erde" zu finden. Mithilfe des Kepler-Teleskops wurden bereits Tausende von Planeten identifiziert, auf denen Leben möglich ist. Das könnte die uralte Frage klären, ob wir allein im Universum sind. Denn genau wie wir nach bewohnbaren Planeten suchen, könnten das früher Außerirdische versucht haben. Der Dogon-Stamm in Afrika glaubt, dass seine Götter aus dem Sirius-Sternsystem kommen, und die Maya assoziieren ihre Götter mit den Plejaden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Clotworthy (Narrator) Dominic Steavu (Himself - Assistant Professor of Religious Studies UCSB (as) Originaltitel: Ancient Aliens Regie: Susan E. Leventhal

