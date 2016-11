History 00:00 bis 00:30 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Hin Ford USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Kunde möchte seine Harley Davidson Road Glide von 2004 aufmotzen, aber weder Shannon noch Ryan sind sich sicher, dass sie alles so ausführen können, was er sich wünscht. Dann schaut ein Sammler vorbei und führt Danny seinen seltenen Lincoln Mark III von 1970 vor. Der kann es kaum erwarten, damit eine Runde zu drehen. Außerdem will Mike Danny beweisen, dass er einen guten Gebrauchtwagen erkennt, wird aber von einem runtergekommenen Ford von 1930 abgelenkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12